Riverdale saison 5 : qui est Chris Mason, l'interprète de Chad Gekko ?

Les choses ont changé dans la saison 5 de Riverdale. Lors de l'épisode 4, on a pu découvrir la vie des personnages... 7 ans après la fin du lycée. Et autant dire que c'était un peu compliqué. Alors que Riverdale est en ruine, Archie (KJ Apa) qui vient de quitter l'armée décidait de réunir ses amis pour sauver la ville. Betty (Lili Reinhart) est désormais en formation pour être agent du FBI, Jughead (Cole Sprouse) est un auteur à succès victime du syndrome de la page blanche et Veronica (Camila Mendes) est mariée.

Qui es-tu Chris Mason ?

C'est Chris Mason qui incarne Chad, le mari manipulateur de Veronica travaillant à Wall Street. L'acteur est âgé de 30 ans et est originaire d'Angleterre (il est né près de Liverpool). C'est d'ailleurs d'abord en Angleterre qu'il a débuté sa carrière avant de tenter sa chance aux Etats-Unis. Il a tenu son premier rôle dans la série The Fades en 2011 et a aussi joué dans la saison 3 de Broadchurch. Mais vous l'avez peut-être découvert dans le spin-off de Pretty Little Liars : Chris Mason incarnait Nolan Hotchkiss, le personnage assassiné, dans la première et unique saison de The Perfectionists. Il a également joué dans la saison 2 de Dirty John et dans un épisode de la saison 3 de The Resident.