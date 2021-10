Riverdale saison 6 : une star quitte la série et se confie sur son départ

Mark Consuelos (Hiram Lodge) quitte Riverdale : il réagit

Les fans de Riverdale peuvent voir la saison 5 sur Netflix. Les aventures d'Archie (KJ Apa), Betty (Lili Reinhart), Jughead (Cole Sprouse), Veronica (Camila Mendes), Cheryl (Madelaine Petsch), Kevin (Casey Cott) ou encore Toni (Vanessa Morgan) continuent d'être de plus en plus WTF. Et après des changements de casting, dont le départ de Marisol Nichols (Hermione Lodge), c'est au tour de Mark Consuelos (Hiram Lodge) de quitter la série comme l'a révélé Deadline.

Celui qui incarne le père de Veronica Lodge fait sa dernière apparition dans Riverdale : RIP, l'épisode final de la saison 5 qui était diffusé ce 6 octobre 2021 sur CW aux USA et est déjà dispo sur Netflix. Et après, vous ne verrez plus Mark Consuelos !

Un départ sur lequel l'acteur s'est exprimé dans le média : "Avant tout, je voudrais remercier Roberto Aguirre-Sacasa pour cette incroyable opportunité". "Jamais auparavant, jouer un personnage qui était si mauvais, ne s'est senti si bien. Un énorme merci au fandom de Riverdale, à la brillante équipe et à l'incroyable casting, que je considère comme des amis chers et de la famille" a-t-il expliqué.

Le créateur de Riverdale réagit au départ de l'acteur : "Mark ne pourrait pas être plus différent de Hiram"

Le créateur de Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa, a lui aussi réagi au départ de Mark Consuelos. "Dès que Mark nous a rejoints, il était prêt à tout, à 100% déterminé à faire de la vie d'Archie un enfer". Pour rappel, l'interprète d'Hiram était arrivé à partir de la saison 2. Même sa femme Kelly Ripa et leur fils étaient venus dans la saison 3 de Riverdale.

Le showrunner a précisé que Mark Consuelos et Hiram Lodge sont les opposés : "Et ce qui est drôle, c'est que Mark ne pourrait pas être plus différent de Hiram. Un pro de la classe et le gars le plus gentil, qui veille toujours sur tout le monde. Nous souhaitons le meilleur à Mark et espérons que ce n'est pas la dernière fois que nous voyons Hiram Lodge".

A noter que Riverdale reviendra avec une saison 6, à partir du 17 novembre 2021 sur Netflix.