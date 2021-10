Riverdale saison 5 : un mort dans l'épisode 19 ? La bande-annonce inquiétante

La saison 5 de Riverdale arrive à sa fin et franchement, il était temps. Depuis le début des épisodes, on a eu droit à tout et n'importe quoi côté intrigues et on va donc avoir un peu de répit avant de découvrir la suite des folles aventures des habitants de la ville la plus malchanceuse au monde. Mais attention, le final s'annonce tout aussi foufou que les épisodes précédents. Sur les réseaux sociaux, le créateur de la série, Roberto Aguirre-Sacasa, avait teasé la possible mort d'un personnage et on dirait bien que ça se confirme.

Cheryl au bûcher, va-t-elle mourir ?

C'est la semaine prochaine, le jeudi 7 octobre, que Netflix mettra en ligne l'épisode 19 de la saison 5 de Riverdale qui sera le dernier avant la saison 6 dont le lancement est prévu pour le 17 novembre prochain. Et la bande-annonce mise en ligne par la CW a de quoi nous inquiéter : on peut y voir Cheryl (Madelaine Petsch)... sur un bûcher. Oui, rien que ça ! L'héroïne peut-elle vraiment mourir ou s'agit-il d'un simple rêve ?

Mais surtout, cette scène est elle un indice sur sa vraie nature ? Depuis des années, certains fans sont persuadés que Cheryl serait une sorcière, ce qui la lierait d'une certaine façon aux sorcières de Greendale, vues dans Les Nouvelles aventures de Sabrina. Puisque le boss de Riverdale a teasé une possible intrigue surnaturelle, on peut donc toujours se poser la question à ce sujet...

Des rapprochements à venir

La bande-annonce à voir dans notre diaporama tease aussi de nouveaux rapprochements amoureux et on était pas prêts pour tous... Si on savait que Betty (Lili Reinhart) et Archie (KJ Apa) allaient se rapprocher de nouveau, on peut aussi voir Veronica (Camila Mendes) et Reggie (Charles Melton) s'embrasser (merci le retour de flamme entre les deux acteurs ?) et un autre rapprochement entre Jughead (Cole Sprouse) et Tabitha (Erinn Westbrook). Bref, il va encore y avoir des surprises !