Riverdale saison 6 : on connaît déjà la date de sortie et il ne faudra pas attendre 2022

La Covid-19 a eu plus d'une conséquence dans le monde de la télévision. Non seulement les tournages étaient plus strictes avec de nombreux tests PCR, des protocoles à respecter ou encore l'interdiction de quitter le pays de tournage, ce qui n'a pas vraiment plu à KJ Apa qui a expliqué qu'il se sentait "en prison" sur le tournage de Riverdale. Mais en plus de ça, certaines séries ont été retardées. Comme Riverdale justement : la saison 5 n'a débuté qu'en janvier 2021 et la partie 2 est attendue dès le 12 août en France sur Netflix. La série est déjà renouvelée pour une saison 6 et on se posait des questions sur la diffusion. Fin des doutes grâce à une nouvelle annonce la CW qui diffuse la série aux US.

La saison 6 de Riverdale dispo dès le...

Eh non, il ne faudra pas attendre 2022 pour voir la saison 6 de Riverdale et ça fait presque autant plaisir que la victoire de l'Equipe de France lors de son match face à l'Allemagne lors de l'Euro 2020 ! Alors qu'il reste encore 9 épisodes de la saison 5 qui seront diffusés à partir de la fin de l'été, la série avec KJ Apa, Cole Sprouse, Lili Reinhart ou encore Camila Mendes ne prendra qu'une courte pause : la CW a annoncé que la saison 6 débutera le 16 novembre aux US. L'épisode 1 sera donc dispo chez nous le 17 novembre sur Netflix.

Les dates de sorties des autres séries de la CW

En même temps que le retour de Riverdale, la CW a aussi annoncé les dates de sorties de plusieurs de ses séries comme la saison 8 de The Flash, la saison 3 de Batwoman ou encore la saison 4 de Legacies. Découvrez les dates ci-dessous :

Vendredi 8 octobre

Nancy Drew (saison 3)

Mercredi 13 octobre

Legends of Tomorrow (saison 7)

Batwoman (saison 3)

Jeudi 14 octobre

Legacies (saison 4)

Lundi 25 octobre

All American (saison 4)

4400 (nouveauté)

Jeudi 28 octobre

Walker (saison 2)

Mardi 16 novembre

The Flash (saison 8)

Riverdale (saison 6, dispo en US+24 sur Netflix)