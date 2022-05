Moonshot : 3 choses à savoir sur le film avec Cole Sprouse et Lana Condor

Cole Sprouse (Jughead dans Riverdale sur Netflix ) et Lana Condor (Lara Jean dans la franchise A tous les garçons que j'ai aimés) se retrouvent à l'affiche du film Moonshot. Déjà sorti sur HBO Max aux USA, il est disponible à l'achat et à la location digitale dès ce jeudi 12 mai 2022 en France. Il s'agit d'une rom-com dans l'espace dans laquelle Sophie (Lana Condor) et Walt (Cole Sprouse), des étudiants très différents, sont dans un futur où la planète Mars est colonisée. Et ensemble, ils vont se glisser dans une navette spatiale, direction la planète rouge en cachette, pour retrouver leur moitié !

1. Lana Condor et Cole Sprouse ont tellement ri sur le tournage qu'ils sont devenus amis

Celui qui s'est fait connaître dans La Vie de Palace de Zack et Cody sur Disney Channel avec son frère jumeau Dylan Sprouse a eu une alchimie instantanée avec celle qui était au casting de X-Men : Apocalypse. Lana Condor a en effet révélé à Insider que sur le tournage de Moonshot, elle et Cole Sprouse ont eu "une grande camaraderie sur le plateau et cela ressemblait presque à un camp d'été, quand vous avez juste à traîner avec vos amis". "Il est juste si incroyablement drôle" a assuré l'actrice à propos de son partenaire de jeu, "Il me faisait rire en permanence. J'aimerais être aussi bonne que tous ces autres acteurs qui ne craquent jamais, mais certaines choses sont juste trop drôles".

Lors du tournage d'une scène en particulier, Lana Condor n'a pas réussi à s'empêcher de rire et à garder son calme face à Cole Sprouse et ses blagues : "À chaque fois dans cette scène, il me faisait craquer parce qu'il était tellement hilarant et que je riais". "Et il me disait : 'Lana, tu dois arrêter ça. On doit rentrer à la maison'" a-t-elle précisé, elle qui est désormais très amie avec l'acteur au grand sens de l'humour : "Honnêtement, je ne sais pas si j'ai autant ri sur un tournage auparavant, donc c'était vraiment amusant".