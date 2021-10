QUIZ Cole Sprouse ou Dylan Sprouse : quel jumeau se trouve sur ces photos ?

La bande-annonce de la saison 5 de Riverdale avec Cole Sprouse : sauras-tu reconnaître l'interprète de Jughead vs son frère jumeau Dylan ?

Révélés sur Disney Channel dans La Vie de palace de Zack et Cody, les jumeaux Cole Sprouse et Dylan Sprouse poursuivent désormais leurs carrières en solo, notamment dans Riverdale pour l'un et au cinéma pour l'autre. Mais on ne va pas se mentir, les deux acteurs sont la copie conforme l'un de l'autre. Du coup, on t'a préparé un quiz : sauras-tu dire quel jumeau se trouve sur ces 10 photos. Seuls les vrais fans auront 10/10 !

Dylan ou Cole Sprouse ? A toi de deviner ! Qui est sur cette photo ? Qui est sur cette photo ? Qui est à droite sur la photo ? Qui prend la pose sur cette photo ? Qui prend la pause devant l'immeuble Trump ? Qui est sur cette photo ? Qui porte un chapeau ? Qui est-ce ? Qui est sur cette photo ? Quelle réponse est la bonne ? Il va falloir penser à faire vérifier ta vue... Tu ne t'en sors pas trop mal Congrats, tu es un(e) pro des frères Sprouse