QUIZ Riverdale : vrai ou faux, connais-tu vraiment la série ?

La bande-annonce de la saison 6 de Riverdale : prouve que tu connais la série avec notre quiz vrai ou faux

La saison 6 de Riverdale est en pause et la date de retour n'est pas fixée avant mars 2022 sur Netflix. En attendant de retrouver Archie, Veronica, Jughead, Betty et les autres, il faudra donc patienter. L'occasion parfaite pour découvrir si tu connais vraiment la série avec notre quiz "Vrai ou faux" en 10 questions. On va voir qui est vraiment fan !

Vrai ou faux, connais-tu vraiment Riverdale ? La ville de Riverdale existe réellement La saison 4 est la plus courte de la série Les titres des épisodes sont basés sur des chansons Cole Sprouse devait jouer Archie Betty est le premier personnage qui apparaît dans la série. Le film Grease a été adapté pour un épisode musical Le personnage de Reggie n'existe pas dans les comics Vanessa Morgan (Toni) et Madelaine Petsch (Cheryl) se détestent dans la vie Veronica Lodge a été jouée par une autre actrice que Camila Mendes La femme de Mark Consuelos (Hiram) a joué dans la série Oops Soit ce n’était pas ton jour de chance, soit tu n’y connais vraiment rien sur la série. Quoiqu’il en soit, c’est un peu la honte si tu la regardes depuis le début. Tu ne t’en sors pas trop mal Ton score aurait pu être meilleur mais tu sauves les meubles avec un résultat honorable. Parfait Pas de doute, tu t’y connais vraiment sur Riverdale. On pourrait même dire que tu es un(e) vrai(e) fan de la série. On ne juge pas…