Cole Sprouse : son nouveau projet ? Un podcast d'horreur qui va vous faire trembler

En parallèle de Riverdale, les acteurs enchaînent les tournages. Lili Reinhart dévoilera pas exemple cet été son nouveau film, Chemical Hearts. Mais il n'y a pas que le ciné dans la vie. Eh oui, Cole Sprouse, lui, a misé sur un projet assez surprenant.

Borrasca, le podcast qui va vous faire trembler

L'acteur qui incarne Jughead Jones dans la série disponible sur Netflix est la star de Borrasca, un podcast d'horreur en 8 parties qui sera dévoilé le 25 mai prochain et dont il est également l'un des producteurs. Cole Sprouse y donne de la voix pour incarner Sam Walker qui déménage dans un petite ville du Missouri alors qu'il est enfant. Il devient ami avec Kyle et Kimber, deux jeunes habitants, et découvrir l'existence d'une étrange cabane dans un arbre. Avant d'y entrer, il faut y graver son nom sous peine de disparaître à tout jamais. Après la disparition de sa soeur Whitney, Sam et ses amis tentent de découvrir ce qu'il se passe vraiment dans cette ville...

C'est Rebecca Klingel qui a écrit l'histoire de Borrasca en 2015 et l'a publié à l'époque sur Reddit où elle a fait le buzz. A tel point que l'auteure a attiré l'attendre de Mike Flanagan : ce dernier l'a ensuite recrutée pour écrire les scénarios de sa série horrifique The Haunting of Hill House, disponible sur Netflix et qui aura bien une saison 2 intitulée The Haunting of Bly Manor. Rebecca Kling a par la suite décidé de remanier son histoire afin d'en faire un podcast. Prévu pour plus tard dans l'année, il sera finalement mis en ligne le 25 mai sur Apple Podcast et Spotify pour coller à la période de confinement, toujours en place aux Etats-Unis.

Une maîtrise de l'anglais est évidemment nécessaire pour suivre l'histoire, sauf si vous voulez vous laisser bercer par la voix de Cole Sprouse... Découvrez un premier teaser dans notre diaporama.