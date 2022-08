Omar Sy de Lupin à tueur à gages : il va jouer dans le remake d'un film d'action culte

Jean Dujardin a peut-être remporté un Oscar en 2012, mais c'est bien Omar Sy - qui lui avait raflé le César du Meilleur acteur sous le nez cette même année, qui est aujourd'hui à la tête d'une véritable carrière hollywoodienne.

Omar Sy dans un remake d'un film culte

Si le compère de Fred Testot reste toujours attaché à la France, en atteste son personnage de Lupin dans la série de Netflix, il n'est pas rare de le voir apparaître dans des superproductions américaines. Ainsi, après avoir intégré les sagas X-Men (Bishop) ou Jurrasic World (Barry) et incarné des rôles auprès de Bradley Cooper (A Vif !), Tom Hanks (Inferno) ou Kate Hudson (Dangerous People), l'acteur va rejoindre le nouveau gros projet de John Woo. A en croire la presse américaine, Omar Sy aurait en effet été casté pour interpréter le rôle principal de The Killer aka... le remake US du propre film d'action hongkongais emblématique du cinéaste sorti en 1989 au cinéma.

A ce jour, on ne sait pas encore à quel point l'histoire de ce nouveau film sera fidèle à cette oeuvre culte du 7ème Art, mais on peut noter que le Hollywood Reporter la décrit comme une "réinvention". Ce que l'on sait en revanche, c'est que John Woo sera bien derrière la caméra, que le scénario sera écrit par Matthew Stuecken et Josh Campbell (10 Cloverfield Lane) mais également par Eran Creevy (Welcome to the Punch) et Brian Helgeland (Legend), et qu'il ne sortira pas au cinéma mais sur la plateforme de streaming Peacock. Petit problème : celle-ci n'étant pas encore disponible en France, on ne sait pas quelle solution sera envisagée chez nous.

Course contre la montre pour un tueur à gages

Pour rappel, The Killer (1989) suit l'histoire de Jeff (Chow Yun-fat), un tueur à gages qui, à la suite de l'une de ses missions, blesse accidentellement une chanteuse prénommée Jennie (Sally Yeh), désormais menacée de perdre la vue. Face à cela, Jeff - qui voit naître des sentiments pour sa victime, accepte un ultime contrat qui pourrait lui permettre de payer l'opération chirurgicale qui sauverait son avenir. Mais pour cela, il devra échapper à la police qui le recherche, mais également aux agissements de son futur ancien patron.