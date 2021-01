Omar Sy la joue façon Lupin en vrai : sa caméra cachée incognito dans le métro

"Vous m'avez vu mais vous ne m'avez pas regardé"

Alors qu'Omar Sy s'est dit prêt pour une saison 2 de Lupin, il s'est donc inspiré du gentleman cambrioleur pour cette vidéo absolument incroyable ! "Dans la série Lupin, mon personnage Assane est un professionnel de la diversion", "en portant la bonne tenue, au bon endroit, au bon moment, il est capable de se faire passer pour n'importe qui, n'importe où, pour arriver à ses fins" a-t-il expliqué en voix-off de la vidéo, "Aujourd'hui, on va vous prouver qu'au-delà de la fiction, même dans la vraie vie, parfois on voit... mais on ne regarde pas".

Et il a clairement réussi son coup, en prouvant que les gens ne faisaient pas attention à ce qui les entoure dans le métro. Les regards baissés sur leurs smartphones, dans un livre ou un magazine, ou tout simplement distraits par de la musique dans leurs écouteurs ou par leurs potes, les Parisiens sont passés à côté d'Omar Sy sans même s'en rendre compte. Des groupes de jeunes, des gens qui vont au travail... Tous sont passés à côté de l'acteur d'Intouchables, qui s'est depuis fait un nom à Hollywood avec des films comme X-Men, Jurassic World et Inferno, sans le reconnaître. "Je vous l'avez dit" a-t-il conclu, "vous m'avez vu mais vous ne m'avez pas regardé".