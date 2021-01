Riverdale saison 5, A Million Little Things... : top 10 des séries à voir en janvier 2021

A Million Little Things

Diffusée depuis 2018 à la télévision américaine, A Million Little Things débarque enfin en France et ce n'est pas trop tôt ! Cette série que l'on peut comparer à This is Us est centrée sur la vie d'un groupe d'amis. Lors de la saison 1, le groupe va être bouleversé par le suicide de son pilier, Jon. Alors que chacun tente de se reconstruire, des secrets vont être révélés et les relations des uns et des autres vont être mis à rude épreuve. Une série émouvante à ne pas manquer dont la saison 3 est actuellement diffusée aux Etats-Unis.

Date de sortie : en janvier (date à venir) sur Salto.

The Stand (Le fléau)

On vous en a déjà parlé mais après sa diffusion aux US, The Stand arrive en France. La série est l'adaptation du roman Le fléau de Stephen King, publié en 1978. Le pitch ? Une maladie créée dans un laboratoire se répand aux Etats-Unis, tuant des millions d'habitants. Les survivants vont alors s'affronter. Le plus de cette série ? Son casting 5 étoiles. Le show qui a été diffusé sur CBS All Access aux USA rassemble James Marsden, Amber Heard, Whoopi Goldberg, Katherine McNamara, Ezra Miller et Alexander Skarsgard, pour ne citer qu'eux !

Date de sortie : le 3 janvier sur Starzplay.

Filthy Rich

Si vous aimez les soaps, vous allez adorer Filthy Rich qui débarque en France quelques mois seulement après sa diffusion aux Etats-Unis. Adaptée d'une série néo-zélandaise, elle suit la vie de la puissante et riche famille Monreaux qui dirige une chaîne de télévision catholique. Malgré les apparences, rien n'est rose pour eux. Après la mort du patriarche, c'est sa femme Margaret qui va reprendre les rennes mais les découvertes vont s'enchaîner. Au casting, on retrouve notamment Kim Cattrall aka Samantha dans Sex and the City. La série ne compte que 10 épisodes et n'aura pas de saison 2.

Date de sortie : dès le 3 janvier sur Téva.

Lupin

Pour sa nouvelle série française, Netflix mise sur une série dramatique avec Omar Sy dans le premier rôle ! L'acteur incarnera Arsène Lupin dans Lupin, dans l'ombre d'Arsène. Le célèbre gentleman cambrioleur créé par Maurice Leblanc en 1905 a le droit à une nouvelle aventure. L'histoire ? Assane Diop, arnaqueur et fan d'Arsène Lupin, va mettre au point un cambriolage pour venger son père, accusé d'un crime qu'il n'a jamais commis. Une série qui s'annonce ambitieuse et addictive et qu'on a déjà hâte de découvrir.

Date de sortie : le 8 janvier sur Netflix.