You saison 3 : quelle fin pour Joe et Love ? Le récap 100% spoilers

Comment commence la saison 3 de You ?

La série You continue sur Netflix ! Alors qu'une saison 4 de You a été officiellement commandée, que se passe-t-il dans la saison 3 de You ? Au début de cette saison 3 de You, validée par PRBK, on retrouve Joe Goldberg (Penn Badgley) et Love Quinn (Victoria Pedretti). Les stalkeurs / meurtriers sont toujours en couple et parents d'un bébé, prénommé James. La famille débarque dans une banlieue chic de San Francisco, Joe et Love espérant ouvrir un nouveau chapitre de leur vie, loin des obsessions et des tueries passées. Mais c'est pas gagné...

Tromperies, plan à 4... et meurtres

Joe et Love essayent de s'intégrer en se rapprochant (un peu trop près) des voisins. Joe commence par craquer pour une voisine (qui n'est pas sa mère comme le pensaient certains fans avec leur théorie). Sauf qu'en embrassant sa voisine Natalie (Michaela McManus), Love fini par le découvrir. Sa réaction ? Elle lui achète un local pour ouvrir une boulangerie (on vous rappelle que Love est pâtissière) et l'assassine. Joe vient à la rescousse de sa chérie en allant enterrer le corps de Natalie.

Et Love va commettre une autre erreur : elle assomme leur voisin Gil (Mackenzie Astin) dont les enfants ont contaminé James. Le bébé de Love et Joe va même faire un séjour à l'hôpital à cause de cette rougeole. Une fois endormi, Gil termine enfermé dans une cage transparente, dans le sous-sol de la boulangerie de Love (ben oui, Love s'est mise à kiffer les cages comme Joe). Problème : Gil se suicide par pendaison dans sa cage. Love et Joe écrivent alors une lettre de suicide dans laquelle Gil avoue le meurtre de Natalie, sa maîtresse (ce qui est faux, bien sûr). Cela leur permet d'être lavés de tous soupçons au niveau de la police. Mais Matthew enquête sur la mort de sa femme, car il ne croit pas du tout à son infidélité avec Gil.