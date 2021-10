You saison 3: stop ou encore, est-ce qu'on valide le retour de Joe et Love ? Notre avis sans spoiler

Oui, on dit encore ! Avec le final de la saison 2, on voulait vraiment découvrir le couple de tueurs en parents d'un nouveau-né. Et on a pas été déçu, on a kiffé cette saison 3 de You ! Malgré le fait que Joe soit totalement dérangé, on s'est attaché à ce personnage, à ses pensées, à sa voix-off dans les épisodes... Du coup, on était ravi de le retrouver ! Joe est toujours aussi taré, Love dévoile sa véritable personnalité toute aussi délirante. On a l'impression de suivre Bonnie and Clyde, avec un bébé en plus.

En plus de ce duo de persos WTF, il y a du drama, beaucoup de drama. Des intrigues hallucinantes, qui vont de plus en plus loin et nous laissent dans un suspense toujours plus pesant au fil des épisodes. Et puis il y a encore des surprises et des rebondissements, qui donnent du rythme à cette saison 3. PRBK a même envie de savoir la suite. Et ça tombe bien puisque la série Netflix a officiellement été renouvelée pour une saison 4.