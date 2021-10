You saison 3 : Penn Badgley et Victoria Pedretti réagissent à la fin mortelle

La saison 3 de You était plus mortelle que jamais. Après avoir emménagé dans le quartier chic de Madre Linda, Joe (Penn Badgley) et Love (Victoria Pedretti) ont vite été rattrapés par leurs pulsions. Résultat ? Natalie, la voisine incarnée par Michaela McManus, est morte tout comme Gil (Mackenzie Astin), l'un des voisins. Love et Joe ont aussi enfermé Sherry (Shalita Grant) et Cary (Travis Van Winkle) dans la cage et Love a presque réussi à se débarrasser de Theo (Dylan Arnold).

Mais ce n'est pas tout ! Dans le final, Joe tuait Love : cette dernière pensait l'avoir paralysé après avoir appris qu'il avait une aventure avec Marienne (Tati Gabrielle) mais Joe avait (comme d'hab) une longueur d'avance. Il finissait par la tuer en lui injectant un poison et brûlait leur maison avant de confier leur fils Henry à Dante. Joe simulait aussi sa mort en se coupant deux doigts de pied puis quittait les Etats-Unis. Dans l'ultime scène, on le retrouvait à Paris, à la recherche de Marienne. Une fin mortelle donc pour le personnage de Love qui a fait son arrivée dans la saison 2 de la série.

"C'était vraiment triste, troublant et tragique"

Même si ça fait seulement un peu plus de 24 heures que la saison 3 de You est disponible, certains ont déjà vu cette fin tragique. Et les acteurs ont eux aussi réagi au final mortel. Penn Badgley a notamment confié ne pas avoir été surpris de survivre puisqu'il est toujours engagé avec la série et sera de retour pour la saison 4, déjà commandée par Netflix. De son côté, Victoria Pedretti a avoué qu'elle était au courant de la mort de Love mais qu'elle a quand même eu du mal à s'en remettre. "Si on doit partir, on veut que ce soit unique. C'était vraiment très triste, troublant et tragique pour la façon dont ça se passe. Mais je savais que j'allais mourir donc ce n'était pas une surprise. Ce qui était surprenant, c'est de voir comment ça s'est passé" confie l'actrice à Entertainment Tonight.

Dans une interview pour Newsweek, l'ex-interprète de Dan dans Gossip Girl a aussi expliqué qu'il n'avait pas été facile pour lui de savoir qu'il devait "tuer" sa partenaire Victoria Pedretti dans le show. "Ce n'est pas facile de savoir que ton personnage va tuer cette personne avec qui tu essaies d'avoir cette alchimie et cette relation et de raconter cette histoire à travers ce couple. Pour moi, c'est toujours une chose qui a été difficile quand je joue Joe quand la caméra se coupe. Evidemment, pendant le tournage de cette scène, je ne peux pas penser à ça mais j'ai déjà dit que Joe était un personnage difficile à jouer. Si on est investi dans le travail et que ces personnages comptent pour nous, alors c'est un personnage difficile" a expliqué Penn Badgley.

Un épisode final compliqué

De son côté, la créatrice Sera Gamble a aussi expliqué que le dernier épisode a été très difficile à tourner. "Nous avons travaillé très, très dur pour y arriver." a-t-elle déclaré à Newsweek, ajoutant que la pause imposée par la pandémie de Covid-19 a finalement été plutôt bénéfique : "Nous avons pu donner à Victoria et à Penn beaucoup d'informations sur le chemin de leurs personnages. Je pense que si vous avez aimé le final, ça vient en grande partie du fait que les acteurs étaient préparés et y ont vraiment réfléchi avant de tourner ces scènes" ajoute la boss de la série.

Les aventures de Joe continueront dans la saison 4 de You qui a déjà été annoncée par Netflix.