You saison 3 : Dylan Arnold, Tati Gabrielle... qui sont les nouveaux acteurs de la série ?

Son rôle dans You : Theo Engler. Étudiant à la fac, il est le fils du voisin de Joe et Love et il a un gros crush sur la jeune maman.

Son âge dans la vie : 27 ans.

Vous l'avez déjà vu dans... : le visage de Dylan Arnold ne doit pas vous être inconnu. Il a notamment tenu le rôle de Noah dans les deux premiers volets da la saga After. Il joue également le rôle de Cameron dans les films Halloween et Halloween Kills et a fait des apparitions dans les séries SWAT et Nashville.