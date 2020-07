Uncharted, le film : Tom Holland confirme le début du tournage sur Instagram

Tom Holland délaisse son costume de super-héros. L'acteur britannique de 24 ans qui devrait prochainement tourner la suite de Spider-Man : Far From Home se concentre actuellement sur un autre projet, comme il l'a dévoilé via son compte Instagram. Après des mois de pause à cause de la pandémie de Covid-19, il vient d'entamer le tournage d'un film très attendu : Uncharted.

La franchise de jeux vidéo a débuté en 2007 avec la sortie de Uncharted : Drake's Fortune, suivi de six autres jeux dont le dernier, Uncharted: The Lost Legacy, a été publié en 2017. Cela fait plus de 12 ans qu'une adaptation est en préparation.

Tom Holland annonce le tournage de Uncharted

Ce sont les 35,4 millions d'abonnés de Tom Holland - et tous les fans du jeu - qui vont être contents : le tournage de Uncharted vient de commencer officiellement. L'acteur l'a confirmé sur Instagram avec une photo où l'on peut voir écrit "Nate", le nom de son personnage. "Jour 1 #Uncharted" a écrit l'acteur en légende de l'image. Réalisé par Ruben Fleischer (Zombieland, Venom), le film sera un prequel des jeux vidéo et racontera les origines de Nathan Drake et Victor Sullivan, incarnés par Tom Holland et Mark Wahlberg . Au casting, on retrouvera aussi Antonio Banderas, Sophia Taylor Ali (Grey's Anatomy, Action ou vérité) et Tati Gabrielle (Les Nouvelles aventures de Sabrina).