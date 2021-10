You saison 4 : les premières infos sur la suite

La saison 3 de You est dispo depuis ce vendredi 15 octobre mais, comme nous, vous avez peut-être binge watché les 10 épisodes. Et il valait mieux vu les potentiels spoilers ! Dans le dernier épisode (on vous raconte la fin de la saison 3 en détails), Joe (Penn Badgley) tuait Love (Victoria Pedretti) et simulait sa mort. Bien vivant, on le retrouvait sur les traces de Marienne (Tati Gabrielle)... à Paris.

Joe à Paris dans la saison 4 de You ?

On peut donc logiquement se demander si l'action de la saison 4 de You se déroulera en France. Pour l'instant, ce n'est pas certain mais la créatrice et productrice Sera Gamble a confié être excitée par la possibilité de voir Joe en Europe pour la suite. "Chaque saison de la série se passe dans un nouvel endroit (...) Je serai excitée de faire une saison en Europe. Je pense que ce serait amusant." a-t-elle expliqué à TVLine.

En solo

Après sa relation avec Love qui s'est très mal terminée (découvrez la réaction de Victoria Pedretti à la mort de son personnage), Joe sera en mode "chasseur" puisqu'il cherche à retrouver Marienne. Mais Penn Badgley pense aussi que cette saison 4 de You pourrait être l'occasion pour le personnage de se retrouver seul, apportant donc un peu de nouveauté. "Je pense que ça pourrait être plus sur Joe et sa relation avec lui-même" a confié l'acteur à Collider.

Quelle suite pour Marienne et Joe ?

Si Joe finit par retrouver Marienne, que pourrait-il se passer ? Selon Sera Gamble, il ne serait pas impossible que Joe use de ses talents de menteur pour convaincre Marienne que Love a menti au sujet de la mort de Ryan (Scott Michael Foster). "Je pense qu'il a une vraie chance de changer la situation, de la convaincre que ça ne s'est pas passé comme ça. La dynamique de la fin de la saison, c'est vraiment qu'elle le fuit. C'est une femme intelligente à qui on a dit la vérité et qui n'a pas perdu de temps" explique la créatrice.

Joe prêt à changer ?

Après ses relations désastreuses avec Beck (Elizabeth Lail) et Love, Joe a-t-il enfin trouvé son âme soeur en la personne de Marienne ? Peut-il enfin se poser et arrêter avec ses obsessions ? Pas selon Penn Badgley qui ne manque pas de rappeler que Joe est un psychopathe. "Je pense que Joe va rester le même. C'est une personne profondément malade, il est dérangé, traumatisé et violent et il faudrait beaucoup pour qu'il puisse guérir et changer. Je ne pense pas que ce soit possible pour quelqu'un qui est allé aussi loin" confie l'acteur à TVLine.