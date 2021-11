You : une saison 5 et spin-off sur Love à venir ? L'auteure des livres confirme vouloir continuer

Autre indice dont parle les internautes qui pensent qu'il y aura une saison 5 pour You : l'auteure Caroline Kepnes a écrit un nouveau livre, sur lequel pourrait se baser la possible saison 5. Pour rappel, la saison 1 se base sur le 1er roman You (Parfaite en VF), la saison 2 s'inspire du 2ème livre Hidden Bodies (Les corps cachés en VF) et la saison 3 est une histoire inédite, elle n'est pas basée sur le 3ème volet You Love Me. Du coup, la saison 4 pourrait se baser sur le 3ème livre, et l'éventuelle saison 5 pourrait s'inspirer du 4ème roman qui est en cours d'écriture.

A propos de ce quatrième livre, Caroline Kepnes avait confié à Hollywood Reporter : "C'est très difficile. J'ai écrit un premier jet cette année, avec beaucoup de pandémie. Maintenant, je m'y remets, car je vais la situer un peu plus tard, j'en suis presque sûre. Joe va dans un nouvel endroit et un rêve qu'il ne s'est pas permis d'avoir, il va pouvoir le vivre".

L'auteure des livres veut écrire un 5ème roman You et espère aussi un spin-off sur Love

Et Caroline Kepnes a aussi révélé au même média qu'elle veut écrire un nouveau livre de la saga You, ce qui ferait un 5ème roman. Et du coup, il est possible que You puisse avoir une saison 6 si les abonnés Netflix sont toujours au rendez-vous ! A propos de son envie d'écrire d'autres livres sur cette saga You, la romancière a précisé : "Je suis mon instinct, car lorsque j'écrivais You à mi-chemin, je me disais : 'Oh mon Dieu, je veux en faire un autre et encore un autre', j'avais cette fièvre. Maintenant, je suis en train d'écrire le prochain et la fin me donne envie de continuer. Je continue donc avec ce sentiment, tant qu'il me semble vivant, tant que les éditeurs veulent le publier et que les lecteurs en veulent plus. Pour moi, il a beaucoup de choses à vivre, malheureusement, et heureusement".

L'auteure a aussi avoué qu'elle envisage un spin-off sur Love. Car si le personnage est mort dans la saison 3 de la série You, il est toujours en vie dans les livres (pour l'instant). Et Caroline Kepnes aurait déjà quelques idées pour développer un livre centré sur Love. Reste à savoir si une série pourra aussi être adaptée par la suite.