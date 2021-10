QUIZ You saison 3 : as-tu bien suivi les épisodes ?

Joe (Penn Badgley) et Love (Victoria Pedretti) étaient de retour dans la saison 3 de You, dispo sur Netflix. Le stalkeur / assassin et la tueuse se sont bien trouvés et sont devenus parents d'un bébé. Sauf que la vie de banlieue tranquille et sans problème, ce n'est pas pour eux. Alors as-tu bien suivi la saison 3 ? Te souviens-tu de tout ? Fais notre quiz PRBK (avec spoilers) pour le savoir !

QUIZ You : as-tu bien suivi la saison 3 sur Netflix ? Comment s'appelle la thérapiste de Joe et Love pour leur thérapie de couple ? Combien Joe a-t-il tué de personnes dans la saison 3 ? Dans quel épisode Joe et Marienne s'embrassent-ils pour la première fois ? Dottie, la mère de Love, change de carrière et se lance dans... Comment Sherry arrive à sortir son mari et elle de la cage de Joe ? Quelle est la dernière phrase que prononce Natalie avant d'être tuée ? Où Theo et Love se sont-ils rencontrés ? A qui Joe confie son fils Henry ? Tu n'as pas du tout suivi la saison 3 de You. Il va falloir rattraper ça ! Tu as regardé la saison 3 de You... mais en accéléré visiblement. Sauf que du coup t'as loupé des infos importantes ! Bien joué, t'as vraiment maté tous les épisodes de la saison 3 de You (et tu t'en souviens) !