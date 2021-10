You saison 4 : nos 7 théories sur la suite de la série Netflix avec Penn Badgley

A la ville, Penn Badgley est heureux en couple, mais à l'écran en revanche, c'est une autre histoire. L'ex Dan Humphrey de Gossip Girl incarne Joe Goldberg dans You sur Netflix. Penn Badgley joue ainsi un stalker / tueur qui va encore plus loin dans la saison 3, récemment sortie sur la plateforme de streaming. Il tue plusieurs personnes, dont Love (Victoria Pedretti), avec qui il a eu un bébé. Et il continue aussi son côté obsessionnel. sa nouvelle "victime" ? Marienne (Tati Gabrielle). Après un final explosif, littéralement, voilà les 7 théories de PRBK sur la saison 4 de You, qui a été officialisée juste avant la sortie de la saison 3.

1. Joe va retrouver Marienne à Paris

A la fin de la saison 3 de You, on découvre Joe à Paris, en France, où il se fait appeler Nick. Pour rappel, c'est dans la ville de l'amour que Marienne rêvait de retourner (car elle est frenchy). On pense que Joe, grâce à ses talents de stalker, pourrait retrouver Marienne et sa fille. Et avec ses talents de menteur, il pourrait convaincre sa nouvelle obsession que Love a menti, qu'il n'a pas tué Ryan (Scott Michael Foster). "Je pense qu'il a une vraie chance de changer la situation, de la convaincre que ça ne s'est pas passé comme ça. La dynamique de la fin de la saison, c'est vraiment qu'elle le fuit. C'est une femme intelligente à qui on a dit la vérité et qui n'a pas perdu de temps" a précisé Sera Gamble, la créatrice de You.

Tati Gabrielle qui joue Marienne s'est confiée sur son possible retour dans la saison 4. "Je ne sais pas si je peux te le dire. Alors je vais te dire que tu dois demander à Netflix" a-t-elle répondu à Marie Claire. Selon l'actrice en tout cas, elle valide la théorie qui dit que son personnage a réussi à s'échapper de la Californie avec sa fille. "Je pense vraiment qu'elle est en France, comme ce dont elle parle à Joe" a-t-elle assuré, "J'ai l'impression qu'elle serait soit un professeur d'art, soit une artiste à part entière... Je voudrais simplement qu'elle trouve la paix qu'elle recherche. Je voudrais juste qu'elle trouve la paix qu'elle recherche, qu'elle fasse de l'art et qu'elle laisse ses enfants avoir la vie la plus libre et la plus belle possible et qu'ils soient heureux".

Eh oui, l'intrigue de la saison 4 de You devrait bien être en France, ou tout du moins en Europe. La créatrice et productrice de la série Netflix a confirmé à TVLine : "Chaque saison de la série se passe dans un nouvel endroit (...) Je serai excitée de faire une saison en Europe. Je pense que ce serait amusant".