You saison 4 : (SPOILER) de retour dans la suite ? L'intéressé(e) répond à la théorie des fans

La liste des morts s'est bien allongée dans la saison 3 de You et certains font plus mal que d'autres. Si la voisine n'a pas fait long feu, la mort a aussi frappé dans le dernier épisode : Joe (Penn Badgley) a tué Love (Victoria Pedretti) en l'empoisonnant avant de mettre le feu à leur maison, faisant croire à sa mort par la même occasion. Mais certains pensent toujours que l'on pourrait revoir Love dans la suite. Il faut dire que You nous a habitué aux résurrections surprenantes comme avec celle de Candace (Ambyr Childers). Alors, un come-back est-il possible ?

Love de retour dans la saison 4 de You ? Victoria Pedretti répond

Love est-elle toujours vivante dans You ? La théorie a convaincu certains fans qui pensent que le personnage pourrait revenir dans la suite. Victoria Pedretti qui a réagi à la mort de Love n'a en réalité signé que pour deux saisons du show : la fin de Love était en réalité prévue dès la saison 2. Et elle l'avoue, elle ne croit pas à la théorie des internautes sur Love. "Je pense qu'elle est morte. Je ne sais pas.. Mais je suis presque, presque sûre" a confié Victoria Pedretti à Elle au sujet de la fin de Love, ajoutant : "C'est triste. Je l'aimais beaucoup". Dans une interview donnée à Entertainment Tonight, l'actrice aurait aussi laissé entendre qu'un retour est très peu probable.

Une mort qui dévasté Victoria Pedretti

Dans son interview donnée à Elle, Victoria Pedretti est aussi revenue sur la mort de son personnage et comment cela l'a affectée. "Je suis morte plusieurs fois à la télé mais cette fois, car elle laisse son bébé, je me suis sentie dévastée après coup." a expliqué l'actrice qui regrette de ne pas avoir eu plus de temps pour développer le personnage. "Ça m'a pris un peu de temps pour me séparer d'elle. J'ai ressenti les effets de ça. Je me suis mise à pleurer car j'étais très triste de ce que le personnage a vécu" confie la star. Découvrez déjà les premières infos sur la saison 4 de You.