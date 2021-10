Penn Badgley : avec qui l'acteur de You est-il en couple ?

Penn Badgley est en couple avec Domino Kirke

Dans la saison 3 de You sur Netflix, Penn Badgley joue Joe, en couple avec Love (jouée par Victoria Pedretti). Mais dans la vraie vie, l'anti-héros de You est-il en couple ? Après avoir été en couple avec Blake Lively (alias Serena Van Der Woodsen dans Gossip Girl) ou encore en couple avec Zoë Kravitz (Big Little Lies), Penn Badgley a depuis retrouvé l'amour avec une autre femme.

Penn Badgley est en couple avec la chanteuse et artiste américaine Domino Kirke. Cette dernière est la fille de Simon Kirke, batteur des groupes de rock Free et Bad Company, et de Lorraine Kirke qui tient une boutique de vêtements vintage dans le quartier West Village, à New York. Domino Kirke a deux soeurs, Jemima Kirke et Lola Kirke (toutes deux actrices) et un frère. Elle est aussi la cousine d'Alice Dellal (qui est mannequin).

Penn Badgley et Domino Kirke sont en couple depuis l'été 2014. Ils se sont mariés le 28 février 2017. Le comédien est aussi devenu le beau-père du fils de Domino Kirke, qui est né en 2009 d'une précédente union. Et ensemble, Penn Badgley et Domino Kirke sont devenus parents d'un garçon, prénommé James, né en août 2020.