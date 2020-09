Penn Badgley papa : la star de You et sa femme sont parents... depuis plus d'un mois !

Révélé dans Gossip Girl dans le rôle de Dan Humphrey, Penn Badgley a fait son retour en 2018 dans You dont la saison 3 est actuellement en préparation sur Netflix. L'acteur de 33 ans y incarne Joe Goldberg, un personnage qu'il n'apprécie pas particulièrement comme il l'a confié à plusieurs reprises. Malgré le succès, l'acteur est resté très discret sur sa vie privée. Il devrait se souvenir de 2020, pas à cause du coronavirus mais puisqu'il vient de devenir papa pour la toute première fois ! Et ça ne date pas d'hier.

Penn Badgley est devenu papa dans le plus grand secret

En février 2020, sa femme Domino Kirke qu'il a épousé en 2017 annonçait être enceinte après avoir subi deux fausses couches. La chanteuse devenue doula qui est aussi la soeur de Lola Kirke et Jemima Kirke (toutes deux actrices vues dans Mozart in the Jungle pour la première et Girls pour la deuxième) a posté quelques photos de son baby bump sur son compte Insta et puis plus rien. Comme l'imaginaient les nombreux fans du couple, la femme de Penn Badgley a bien accouché... il y a 40 jours !

Sur Instagram, cette dernière a annoncé la naissance de son bébé avec une photo étonnante, une image abstraite : "His heart shaped home" a-t-elle écrit en légende ce que l'on peut traduire par "Son coeur a construit notre maison". L'utilisation du pronom "his" nous permet donc de découvrir que le couple a accueilli un petit garçon ! Dans sa story, Domino Kirke a également publié une photo d'elle allongée dans un lit avec son bébé à ses côtés.