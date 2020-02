Penn Badgley bientôt papa : après plusieurs échecs, sa femme partage sa joie d'être enfin enceinte

Celle qui est chanteuse et doula de métier se sent plus confiante grâce à cette nouvelle grossesse et à son travail avec les bébés : "Quand j'étais enceinte à 25 ans, je ne savais rien. Je n'avais pas de communauté. J'ai plongé dans l'ignorance béate de la naissance et de ses mystères. Maintenant, avec 10 ans d'expérience, je chéris ma communauté de naissance et les connaissances que j'aies".

Elle dévoile son baby bump

Il s'agira du premier enfant pour le couple. L'acteur américain qui déteste être célèbre n'a encore rien déclaré de son côté. Mais Domino a de son côté publié plusieurs clichés de son beau baby bump. En plus de son post sur Instagram, elle a dévoilé son joli ventre arrondi sur d'autres images postées dans sa story. La future maman se montre même en compagnie du futur papa et de leur chien, leur véritable "premier bébé".