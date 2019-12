Penn Badgley : 5 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur la star de You

1. Il a failli dire non à You

L'année dernière, Penn Badgley nous a fasciné et fait flipper en incarnant dans You le rôle de Joe Goldberg, un jeune homme complètement obsédé qui n'hésitait pas à stalker sa petite amie... et même à la tuer. Un personnage sombre qui n'a pas toujours plu à l'acteur. Lors de la sortie de la saison 1 sur Netflix, Penn Badgley avait expliqué qu'il avait failli refuser de jouer dans la série à cause de ça. "Au début, je ne voulais pas le faire. C'était beaucoup trop. J'étais en désaccord avec la nature de ce rôle." a-t-il expliqué à Entertainment Weekly. Ce qui l'a convaincu ? S'éloigner du personnage pour voir la série dans son ensemble et l'assimiler à une expérience sociale. "Je savais que je serais en conflit avec ce personnage du premier au dernier jour et c'est pour cela qu'ils (les créateurs, ndlr) pensaient que je serais bien pour ce rôle, parce que je n'étais pas enjoué à l'idée de jouer une personne comme cela" avoue Penn Badgley qui n'a pas non plus hésité à tacler les fans un peu trop accro à Joe.