You saison 4 : voilà ce qui pourrait arriver dans la suite de la série Netflix, selon le livre

La saison 3 de You est toujours dans le top 10 Netflix depuis sa sortie. Après un final choc entre Joe Goldberg (Penn Badgley) et Love Quinn (Victoria Pedretti), les fans ont hâte de savoir ce qu'il se passera dans la saison 4 de You. Et grâce aux livres, on peut déjà avoir des pistes sur la suite de la série. Car You est inspirée des livres de Caroline Kepnes (même s'il y a des grosses différences). Il existe 3 livres pour l'instant : You, Hidden Bodies et You Love Me. La saison 1 de la série s'inspirait du tome 1, la saison 2 du tome 2, par contre la saison 3 n'était pas du tout basée sur le tome 3. Donc de nombreux fans pensent que la saison 4 pourrait être tirée du tome 3.

Joe se retrouve enfermé en prison

Dans le 3ème volet des livres qui pourrait donner des idées à la saison 4 de You (PRBK a déjà des théories), Joe est en prison. Eh oui, à cause de ses crimes dans la saison 2 à Los Angeles, dont le meurtre de Beck. Une détention qui sera cependant provisoire car il n'y a pas assez de preuves. Joe ira-t-il derrière les barreaux comme dans le livre ?

Joe déménage et trouve une autre femme à stalker

Dans le livre, Joe s'éloigne de Love et leur fils Henry (oui Love n'est pas morte dans les livres à ce moment-là). Le stalkeur / tueur part dans la petite ville de Bainbridge Island, dans l'état de Washington. Un déménagement qui permet à Joe de trouver un nouvel emploi dans une bibliothèque (encore hein). Et il trouve une nouvelle femme à suivre et à espionner : Mary Kay. Elle est mariée et maman d'une ado. Après Marienne dans la saison 3, Mary Kay sera-t-elle présente dans la saison 4 ? Alors que Joe est à Paris à la fin de la saison 3, va-t-il finir à Washington dans la saison 4 ?

Joe essaye de changer et de ne plus tuer

Déjà, dans la saison 3, Joe passe en mode vénère quand Love se met à tuer la voisine. Il lui demande même de ne pas le forcer à tuer d'autres personnes. Dans le 3ème livre aussi, le passionné de littérature tente de devenir un homme meilleur. Sauf que c'est difficile, surtout quand la BFF de Mary Kay, Melanda, le prend en flag en train d'espionner Mary... Joe enferme Melanda dans l'une de ses cages, où elle se suicide. Et ce n'est pas la seule mort du bouquin. Y aura-t-il aussi des morts dans la saison 4 ? Ou arrivera-t-il à tenir sa bonne résolution ?

Love tente de tuer Joe

Love tente d'assassiner Joe à Los Angeles, dans le 3ème livre. Mais lorsque Joe arrive, Love fait une crise et veut l'entendre dire qu'il est toujours amoureux d'elle. Sauf qu'il refuse, et quand Love essaye de tuer Joe, c'est elle qui finit par mourir. En effet, Love lui tire une balle dans la tête, puis retourne l'arme contre elle pour se suicider. Mais Joe survit à la tentative de meurtre, il est juste blessé. En revanche, Love meurt bien comme dans la saison 3 (mais d'une manière différente donc). Si ce n'est pas Love puisqu'elle est morte, le fantôme de Love peut-il tuer Joe dans la saison 4 ?

Joe se marie avec celle qui est sa nouvelle obsession

Malgré la grosse blessure, Joe se rétablit dans le livre et épouse même Mary Kay. Sa nouvelle obsession de se rend pas compte qu'il est crazy, elle tombe sous son charme et ses attentions. Mais un drame arrive dans tout ce bonheur : la fille de Mary Kay tue sa mère par accident lors d'une violente dispute, elle tombe dans les escaliers et meurt. Si Mary est dans la saison 4 de You, va-t-elle donc aussi mourir comme dans You love Me ?

Joe et Dottie pourraient se revoir

Joe traque Love et leur enfant dans le livre. La famille Quinn va même le soudoyer avec 4 millions de dollars pour qu'il les laisse tranquilles. Sauf que Joe continue à harceler la famille Quinn en ligne, du coup Love lui demande de venir à Los Angeles. Dans la série, de la famille Quinn, il ne reste que Dottie Quinn (Saffron Burrows), alias la mère de Love. Donc on se dit que c'est Dottie que Joe pourrait revoir dans la suite. Peut-être pour parler du bébé ? Car Dottie ne risque pas de supporter de voir son petit fils élevé par un couple qui n'est pas de la famille...