You saison 4 : le lieu de l'action dévoilé et ce n'est pas Paris !

Joe Goldberg est un peu un globe-trotteur ! Après une saison 1 à New York puis des saisons 2 et 3 en Californie, c'est à Paris qu'il terminait dans le tout dernier épisode de la saison 3 de You. Après avoir fait croire à sa mort et assassiné Love (Victoria Pedretti), le plus flippant des stalkers débarquait dans notre capitale à la recherche de Marienne (Tati Gabrielle). Mais on dirait qu'il ne va pas faire long feu en France.

Joe à Londres dans la saison 4 de You

C'est officiel, c'est en fait à Londres que l'action de la saison 4 de You va se dérouler. Le tournage a débuté depuis quelques jours et ce n'est plus aux Etats-Unis que les équipes ont installé leurs caméras. Comme vient de le confirmer le compte Twitter officiel de Netflix, Penn Badgley ainsi que les nouveaux acteurs tournent actuellement pas si loin de chez nous, à Londres ! En plus de cette annonce, la plateforme a partagé une photo de Penn Badgley barbu sur le tournage. On dirait bien que Joe aurait donc aussi droit à un nouveau look. Et on ne se plaint pas !