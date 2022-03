You saison 4 : la nouvelle cible de Joe dévoilée, voici son visage

Qui est son personnage ?

Selon Variety, Charlotte Ritchie incarnera Kate, une jeune femme décrite comme "très intelligente, indépendante et suspicieuse" à qui rien n'échappe. "Très loyale envers ses amies, elle est un mur pour les autres. Fille d'une mère célibataire, elle a travaillé dur pour avoir sa propre vie. Elle est dirigeante d'une galerie d'art et doit gérer des artistes compliqués" précise la description de l'héroïne. Alors, comment va-t-elle croiser la route de Joe ? Via son petit ami à mi-temps, Malcolm, qui va se lier d'amitié avec lui. Et Kate va "instantanément le détester" précise la plateforme mais aussi "suspecter que quelqu'un chose n'est pas normal" chez lui. Bref, on dirait qu'elle sera l'une des futures mortes de l'année. Mais on peut se tromper, évidemment !

La saison 4 de You devrait sortir en 2022 sur Netflix.