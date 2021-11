You saison 4 : Tati Gabrielle (Marienne) de retour ? Elle sème le doute et donne des pistes

La saison 3 de You s'est terminée sur une grosse mort : Joe a tué Love et en a profité pour faire croire à sa propre mort. A la fin de l'épisode 10, on le retrouvait à Paris, sur les traces de Marienne qui a fui avec sa fille après avoir appris que Joe était responsable de la mort de son ex-mari Ryan (Scott Michael Foster). Pour l'instant, on ne sait pas officiellement si Tati Gabrielle va reprendre son rôle dans la saison 4 de You. Et d'ailleurs, qu'en dit l'actrice ?

Marienne de retour dans You ?

Tati Gabrielle sème le doute sur son retour dans la saison 4 de You. Interrogée par Marie Claire sur la saison 3 et le parcours de son personnage, l'actrice vue aussi dans Les Nouvelles aventures de Sabrina n'a pas confirmé - ni démenti - son come-back, préférant... ne rien dire. "Je ne sais pas si je peux vous le dire. Il faut demander à Netflix" a lâché l'actrice. Une réponse qui ne nous avance pas beaucoup mais, vu la fin de la saison 3, il semble quasi-certain que Marienne reviendra à un moment où à un autre (c'est d'ailleurs l'une de nos théories pour la saison 4 de You).

Tati Gabrielle tease la suite de Marienne

Même si elle n'a pas confirmé son retour dans la suite, Tati Gabrielle a tout de même évoqué ce qui pourrait attendre son personnage. L'actrice confie être persuadée que Marienne est bien en France. "J'aimerais qu'elle trouve la paix qu'elle recherche, qu'elle puisse travailler sur son art et que son enfant ait une vie libre et agréable. Je pense qu'elle pourrait devenir prof de dessin ou artiste. Et je veux aussi secrètement, si elle revient, que ce soit elle qui déjoue les plans de Joe" a expliqué l'actrice.

Au sujet du personnage incarné par Penn Badgley et de Marienne, elle confie : "Je pense que ses sentiments étaient réels. Elle est attirée par des situations et des hommes toxiques mais ça n'annule pas les sentiments qu'elle a (...) Malgré ce que lui a dit Love, je ne pense pas que ce soit si facile de ne plus avoir de sentiments pour quelqu'un. Donc je pense qu'elle garde ces sentiments même quand elle part". En tout cas, Tati Gabrielle ne pense pas que le couple Marienne/Joe ait encore un avenir. "Je ne pense pas qu'elle reviendrait vers lui. Je pense qu'elle aurait à un moment la confiance, le respect et la prévoyance de savoir qu'il ne faut pas." ajoute l'actrice.

La saison 4 de You devrait arriver en 2022 sur Netflix.