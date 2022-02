You saison 4 : un acteur rejoint Penn Badgley au casting, découvrez le nouveau perso manipulateur

Nouvelle vie pour Joe Goldberg. A la fin de la saison 3, le plus psychopathe des psychopathes faisait croire à sa mort en piégeant Love (Victoria Pedretti) qu'il tuait par la même occasion. Dans la dernière scène, on découvrait que le perso a débarqué à Paris, à la recherche de Marienne (Tati Gabrielle). Si le retour de l'actrice n'est pas encore confirmé pour la saison 4, on sait déjà que Joe va se retrouver face à un autre Américain dans la suite.

Lukas Gage dans la saison 4 de You

Le tournage de la saison 4 de You ne devrait pas tarder à débuter. En tout cas, la première annonce de casting pour les nouveaux épisodes vient de tomber et Joe n'a qu'à bien se tenir ! Comme l'ont dévoilé plusieurs sites américains, Lukas Gage rejoint la série dans une rôle régulier pour la suite de You (découvrez nos théories sur la saison 4). Agé de 26 ans il a précédemment joué dans le film Assassination Nation ainsi que dans les séries American Vandal, Euphoria, Love, Victor ou encore The White Lotus. Il sera prochainement dans Moonshot, film avec Cole Sprouse et Lana Condor qui sera dispo le 31 mars prochain sur HBO Max aux US.