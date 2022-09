You saison 4 : "Kate n'aime pas Joe au début", la nouvelle actrice se confie sur la romance à venir

You saison 4 : l'actrice qui joue Kate, la nouvelle cible de Joe, confirme leur idylle (mais tardive)

Après la saison 3 de You et son final ouf (auquel les acteurs ont réagi), les fans attendent avec impatience la saison 4 de You sur Netflix. Mais que sait-on de cette suite ? Alors que Joe Goldberg (Penn Badgley) se montrait à Paris, en France, à la fin du dernier épisode, le lieu de tournage de la saison 4 était en fait à Londres, en Angleterre, comme l'avait montré des photos postées sur les réseaux de la plateforme de streaming.

Et après Candace (Ambyr Childers), Beck (Elizabeth Lail), Love (Victoria Pedretti) et Marienne (Tati Gabrielle), Joe aura une nouvelle cible : Kate (Charlotte Ritchie). Qui dit nouvelle target, dit peut-être aussi nouvelle romance pour le héros stalker. "Je ne sais pas si je peux dire si je suis l'objet de son affection ou non" a avoué l'actrice à Digital Spy. "Ils ne sont pas amoureux l'un de l'autre. Ce n'est pas comme une sorte de... c'est un développement assez tardif dans leur histoire" a-t-elle cependant précisé, confirmant donc une romance même si elle semble arriver après plusieurs épisodes.

D'ailleurs, des photos du tournage de la saison 4 de You ont fuité, et on y voit Penn Badgley se pencher vers Charlotte Ritchie pour l'embrasser lors d'une scène. "C'était une séquence de rêve ! Ou pas ?" a-t-elle réagi, "C'est une séquence intéressante parce qu'elle ne commence pas comme ça".

"C'est un monstre total, mais il est aussi très séduisant"

Mais "Kate est fondamentalement extrêmement méfiante à son égard et ne l'aime vraiment pas au début" a-t-elle ajouté, "C'est un peu comme si elle pouvait voir à travers lui, ce qui était génial à jouer parce que c'est une personne horrible. Même si Penn Badgley est la personne la plus adorable !". Ce nouveau personnage féminin va donc se méfier de Joe, tout du moins au début.

Car "c'est un monstre total, mais il est aussi très séduisant. On vous pardonnerait certainement de trouver quelque chose de romantique chez lui" a-t-elle déclaré, "La vérité, c'est que l'on confond beaucoup de choses avec la romance, alors qu'en fait, c'est vraiment horrible et toxique".

Selon Variety, Kate est "très intelligente, indépendante et suspicieuse", "très loyale envers ses amies, elle est un mur pour les autres. Fille d'une mère célibataire, elle a travaillé dur pour avoir sa propre vie. Elle est dirigeante d'une galerie d'art et doit gérer des artistes compliqués".