You saison 3 : Penn Badgley, Victoria Pedretti... Les acteurs réagissent au dernier épisode

You saison 3, dont voilà la bande-annonce : les acteurs réagissent au dernier épisode de la série Netflix

Alors que les fans attendent la saison 4 de You sur Netflix, les acteurs ont réagi au final de la saison 3 de You. Un dernier épisode plein de rebondissements avec une mort choc ! Penn Badgley (Joe), Victoria Pedretti (Love), Tati Gabrielle (Marienne), Shalita Grant (Sherry) et Travis Van Winkle (Cary) ont commenté les scènes les plus marquantes de cette fin explosive. ATTENTION SPOILERS.

You saison 3 : Penn Badley avoue avoir demandé qui meurt à la fin avant le tournage La saison 3 de You est dispo depuis un moment maintenant sur Netflix. Le final de la saison 3 de la série a beaucoup fait réagir les fans, suite notamment à la mort (qui était prévue depuis le début) de l'un des personnages principaux : Love, alias la femme de Joe et mère de son bébé. Les acteurs de You, Penn Badgley (Joe), Victoria Pedretti (Love), Tati Gabrielle (Marienne), Shalita Grant (Sherry) et Travis Van Winkle (Cary) ont donc réagi au dernier épisode de la saison 3 dans une vidéo postée sur la chaîne YouTube de Netflix. "Au début de chaque saison je demande aux créateurs : 'Qui meurt à la fin ?'" a expliqué Penn Badgley, et les créateurs lui auraient cette fois-ci répondu : "On a quelqu'un d'essentiel qui meurt à la fin" sans lui dire que c'était Love. "Je savais que j'allais partir. Je ne savais pas exactement comment ça allait se finir jusqu'au tournage" a précisé Victoria Pedretti, qui elle était donc au courant du sort de son perso. Tati Gabrielle a de son côté préféré ne rien savoir pour avoir la surprise : "Je voulais rien demander car je voulais garder un peu de mystère" et "je n'ai jamais pensé que ça dégénèrerait si loin". De son côté, la showrunner de You, Sera Gamble, avait prévenu Shalita Grant que Sherry et Cary serait le "premier couple dans la cage". Donc "j'étais sûre de mourir et j'y étais préparée" a avoué l'actrice, dont le personnage est finalement toujours en vie à la fin de la saison 3.

