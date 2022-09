Netflix : inspirée d'une histoire vraie, cette série façon You va vous faire trembler

Les stalkers sont à la mode dans les séries. La preuve avec l'énorme succès de You, portée par Penn Badgley. Passée inaperçue lors de sa diffusion aux Etats-Unis, la série a failli être annulée avant de cartonner lors de la mise en ligne de la saison 1 sur Netflix . Alors qu'on a enfin la date de sortie de la saison 4, c'est une autre série du genre qui pourrait bien rendre tout le monde accro / faire flipper l'intégralité des abonnés de la plateforme.

The Watcher, un stalker mystérieux inspiré d'une histoire vraie

Cette série, c'est The Watcher. La bande-annonce a été dévoilée durant Tudum, l'événement 100% dédié aux séries et films à venir sur Netflix. Et les images (à voir dans notre diaporama) sont flippantes, et encore plus quand on sait qu'elle est inspirée d'une histoire vraie ! Naomi Watts et Bobby Cannavale incarnent un couple marié qui déménage dans le New Jersey. Ils pensent avoir trouvé la maison de leur rêve mais vont vite déchanter quand un stalker mystérieux, qui se fait appeler The Watcher, les harcèle et les observe sans cesse. Côté casting, en plus de Naomi Watts et Bobby Cannavale, on retrouvera aussi Mia Farrow, Margo Martindale, Richard Kind mais aussi l'excellente Jennifer Coolidge, récemment récompensée d'une Emmy Award pour son rôle dans The White Lotus.

C'est le site de The Cut qui avait raconté l'histoire folle qui a inspiré The Watcher. Au début des années 2000, une famille a été stalkée après son emménagement dans une maison de Westfield dans le New Jersey. De nombreux médias s'étaient battus pour obtenir les droits de l'adaptation de cette histoire, finalement remportée par Netflix.

Encore une création Ryan Murphy

The Watcher a été créée et est produite par Ryan Murphy qui, décidément, ne s'arrête plus ! Après The Politician, Hollywood, Ratched, Halston et Dahmer : Monstre - L'histoire de Jeffrey Dahmer, le célèbre créateur à qui l'on doit aussi Nip/Tuck, Glee et American Horror Story ne s'arrête plus ! Et ce n'est pas terminé puisqu'il a une autre série en préparation pour Netflix : A Chorus Line. Cette mini-série inspirée de la comédie musicale du même nom nous plongera dans les coulisses de Broadway.