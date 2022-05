Penn Badgley et Leighton Meester réunis, 10 ans après la fin de Gossip Girl

Dans Gossip Girl, il y avait deux teams : celle qui kiffait Blair et Chuck alias "Chair" et celle qui préférait Dan et Blair alias "Dair". Et récemment, les deux camps ont été comblés. Ed Westwick a évoqué sa relation avec Leighton Meester et expliqué qu'elle lui manquait beaucoup. Et cette semaine, c'est l'autre team qui a le sourire avec les retrouvailles de la star de You et de celle qu'on peut voir dans How I Met Your Father sur Disney+.

Leighton Meester et Penn Badgley réunis

Ce mercredi 18 mai 2022, Penn Badgley a comblé tous les fans de Gossip Girl. En story sur Instagram, l'acteur que l'on retrouvera bientôt dans la saison 4 de You a partagé une photo de lui... avec Leighton Meester ! Eh oui, Dan et Blair se sont réunis et ça donne le sourire ! "La meilleure photo qu'on a prise (sans mentir)" a-t-il posté sur l'image :