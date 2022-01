Leighton Meester de retour dans une série : surprise, elle est au casting de How i Met Your Father

La bande-annonce de How I Met Your Father : surprise, Leighton Meester est au casting de la série

Elle nous manquait ! Après l'annulation de Single Parents (disponible sur Disney+ en France), Leighton Meester fait son retour dans une série... et ce n'était pas annoncé. L'ex-interprète de Blair Waldorf dans Gossip Girl est au casting de How I Met Your Father, le spin-off de How I Met Your Mother, qui vient d'être lancé aux US. On vous en dit plus sur son rôle.

How I Met Your Father : Leighton Meester (Meredith) et Chris Lowell (Jesse) sur une photo