Gossip Girl : avec qui les acteurs de la série originale sont-ils en couple aujourd'hui ?

Alors que le reboot de Gossip Girl n'a pas fait l'unanimité, les fans peuvent toujours regarder la série originale sur Netflix. Mais avec qui les acteurs de la série originale sont-ils en couple aujourd'hui ? De Leighton Meester, Ed Westwick, Blake Lively ou encore Penn Badgley à Chace Crawford, Taylor Momsen et Jessica Szohr, Purebreak vous dit qui est en couple et avec qui, et qui est célibataire. Replongez vite dans l'univers de Blair, Chuck, Serena, Dan, Nate, Jenny et Vanessa.

Leighton Meester est en couple avec Adam Brody

Ed Westwick (Chuck Bass) De son côté, Ed Westwick serait célibataire. Il a été en couple avec la mannequin Tamara Francesconi entre 2019 et 2021 mais ils se sont séparés, apparemment à cause de rumeurs d'infidélités du côté du BG. Et il a été en couple avec une actrice de Gossip Girl entre 2008 et 2010 : Jessica Szohr, alias Vanessa dans la série.

Blake Lively (Serena Van Der Woodsen) Blake Lively est en couple avec l'acteur Ryan Reynolds. Ils se sont rencontrés en 2010 sur le tournage du film Green Lantern et se sont mis en couple en 2011. Puis, les amoureux se sont fiancés en juin 2012, se sont mariés en septembre 2012. Et ensemble, ils sont parents de trois enfants (trois filles) : James (née en 2014), Inez (née en 2016) et Betty (née en 2019). Pour rappel, Blake Lively a été en couple avec un acteur de Gossip Girl avant de trouver l'amour avec Ryan Reynolds. Elle sortait avec Penn Badgley alias Dan, entre 2007 et 2010.

Penn Badgley (Dan Humphrey) Penn Badgley est en couple avec la chanteuse américaine Domino Kirke depuis 2014. Ils se sont mariés en février 2017 et il est devenu le beau-père du fils de sa femme (né en 2009 d'une précédente union). Ensemble ils sont aussi devenus parents d'un garçon, James (né en août 2020).

Chace Crawford (Nate Archibald) Chace Crawford serait célibataire. Entre 2015 et 2019, il a été en couple avec l'actrice Rebecca Rittenhouse, rencontrée sur le tournage du soap opera Blood and Oil. Et à l'époque du tournage de Gossip Girl, les rumeurs le disaient en couple avec Leighton Meester, puis Taylor Momsen.

Taylor Momsen (Jenny Humphrey) Taylor Momsen serait célibataire. L'actrice a quitté les plateaux de tournages pour les studios d'enregistrements et les scènes de concerts. Elle est en effet devenue chanteuse et s'est fait connaître dans la musique avec son groupe de rock The Pretty Reckless.

Jessica Szohr (Vanessa Abrams) Jessica Szohr est en couple avec Brad Richardson, joueur professionnel de hockey sur glace. Et l'interprète de Vanessa est devenue maman. En effet, elle et son chéri sont devenus parents d'une fille prénommée Bowie Ella (née en 2021).