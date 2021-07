Blake Lively, Leighton Meester, Ed Westwick... que deviennent les stars de Gossip Girl ?

Jessica Szohr (Vanessa)

Elle aussi partie en saison 4, Jessica Szohr a tenu plusieurs rôles au ciné et à la télévision. On a pu la voir sur grand écran dans Les Stagiaires et Ted 2. Côté télé, elle a joué dans la série Complications puis dans Kingdom. En 2017, elle était à la fois dans Twin Peaks et dans Shameless et, depuis 2019, elle tient un rôle principal dans la série The Orville. En couple avec le joueur de hockey Brad Richardson, Jessica Szohr est devenue maman en janvier 2021 d'une petite fille prénommée Bowie Ella.