Gossip Girl : Ed Westwick "amoureux" de Leighton Meester sur le tournage ? Il avoue, 13 ans après

Sur un tournage, la réalité peut parfois dépasser la fiction. Il n'est en effet pas rare que des couples se forment dans les coulisses d'une série et Gossip Girl n'a pas été épargnée. Au fil de ses 6 saisons, plusieurs acteurs se sont mis en couple comme Penn Badgley (Dan) et Blake Lively (Serena), Leighton Meester (Blair) et Sebastian Stan (Carter) ou encore Jessica Szohr (Vanessa) et Ed Westwick (Chuck). Si certains fans rêvaient de les voir en couple, les interprètes du duo Chuck / Blair ne sont en fait jamais sortis ensemble. Et pourtant...

Ed Westwick révèle avoir eu des sentiments pour Leighton Meester

On dirait bien que, même s'ils n'ont jamais fini ensemble, Ed Westwick aurait bien craqué pour sa partenaire de jeu durant le tournage. Le week-end dernier, l'acteur était présent à un événement où il a évoqué Gossip Girl et Leighton Meester. L'occasion pour l'acteur qui a fait parler à cause de graves accusations de viol d'avouer qu'il avait eu des sentiments pour celle qui jouait Blair. "C'était difficile de ne pas tomber amoureux de Leighton. Je veux dire, d'avoir une partie de moi qui tombe amoureux d'elle, vous voyez ? Elle est géniale" a déclaré l'acteur.