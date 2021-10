Leighton Meester : que devient-elle depuis la fin de Gossip Girl ?

Dans quelques mois, on fêtera déjà les 9 ans de la fin de Gossip Girl (eh oui, ça file !). Depuis la fin du show, chacun des acteurs a poursuivi sa carrière : Blake Lively s'est tournée vers le cinéma, Chace Crawford joue dans la série The Boys, Penn Badgley incarne Joe dans You et Ed Westwick a fait parler pour une sombre affaire. Mais que devient Leighton Meester, inoubliable dans le rôle de la queen Blair ?

La suite (compliquée) de Leighton Meester après Gossip Girl

C'est en décembre 2012 que Gossip Girl a pris fin à la télévision américaine sur la CW. Et par la suite, Leighton Meester a un peu galéré pour s'imposer. Elle a d'abord joué au théâtre à Broadway dans l'adaptation du roman Des souris et des hommes face à James Franco en 2014 et a fait une longue pause côté télé. Ce n'est qu'en 2017 soit 5 ans après la fin des aventures des jeunes de l'Upper East Side qu'elle revient à la télé dans la série Making History dont elle tient l'un des premiers rôles. Mais cette comédie dans laquelle des personnages voyagent dans le temps fait un bide et est annulée après seulement 9 épisodes.