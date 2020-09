Leighton Meester (Gossip Girl) a accouché : Adam Brody révèle le sexe du bébé

Leighton Meester et Adam Brody sont devenus parents d'un baby boy

En avril 2020, Leighton Meester avait été photographiée avec son baby bump dans les rues de Los Angeles en Californie (Etats-Unis). Et désormais, l'actrice qui était enceinte a accouché. C'est son mari, Adam Brody, qui a annoncé la bonne nouvelle dans l'émission The Fun Time Boys Game Night Spectacular sur Twitch. L'interprète de Blair Waldorf dans Gossip Girl et celui Seth Cohen dans Newport Beach sont ainsi devenus parents de leur deuxième enfant. Il y a 5 ans, ils avaient eu une fille prénommée Arlo.

"Depuis la dernière fois que j'ai joué, j'ai eu un nouvel enfant" a lâché Adam Brody en plein live, avant de révéler le sexe du bébé : "J'ai un petit nouveau. J'ai un garçon. C'est un rêve, c'est un garçon de rêve". Après leur fille, le couple a donc maintenant aussi un fils. Leighton Meester et son chéri s'étaient rencontrés sur le tournage du film Love Next Door en 2012. Puis ils s'étaient fiancés en 2013, avant de se marier en 2014.

Le couple a trouvé "un équilibre"

Adam Brody avait confié à GQ : "Nous avons trouvé jusqu'à présent cet équilibre qui fonctionne vraiment pour nous". Très discrets sur leur vie privée, les stars du petit écran n'ont jamais voulu "se faire de la publicité" avec leur relation. Leighton Meester avait quant à elle avoué à Ciné Télé Revue que la maternité l'avait changée "de toutes les façons possibles". "Physiquement, d'abord, et puis dans le cerveau. D'un coup, tu ne penses plus qu'à ton enfant. Tu essaies de l'aider et lui apprendre des choses, sans le forcer, en le laissant exister, et en espérant qu'il sera un être humain doté d'empathie et gentil. Et puis, tu te mets à gamberger à des trucs qui ne t'avaient jamais effleurée avant" avait-elle déclaré.

"Quand on est maman, on dort aussi beaucoup moins. Et ton lit devient celui de ton enfant, et tu te retrouves à ses extrémités" avait-elle ajouté, "La maternité est la chose la plus difficile et la plus gratifiante qui soit. C'est ce qui m'est arrivé de mieux".