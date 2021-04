How I Met Your Mother : surprise, le spin-off est commandé et Hilary Duff sera au casting !

Même quand les séries se terminent, on n'est jamais totalement à l'abri de les voir revenir, que ce soit avec un reboot comme pour Gossip Girl ou bien le projet autour de Pretty Little Liars, une suite comme avec Les Experts ou bien avec un spin-off. Alors que The Big Bang Theory a eu droit à sa série dérivée avec Young Sheldon, une autre comédie va revenir : How I Met Your Mother.

Le spin-off de How I Met Your Mother officiellement commandé

Avant même la fin de How I Met Your Mother, les producteur de la série originale Carter Bays et Craig Thomas annonçaient travailler sur un spin-off intitulé How I Met Your Dad. Un pilote avait été tourné en 2014 mais le projet n'avait pas été sélectionné par CBS. Deux ans plus tard en 2016, les deux producteurs avaient retentés le coup avec How I Met Your Father, projet encore abandonné. L'année suivante, nouveau projet et nouvel échec pour le spin-off de How I Met Your Mother. Mais cela n'a pas empêché les ex boss de la comédie culte avec Josh Radnor, Neil Patrick Harris, Cobie Smulders, Jason Segel et Alyson Hannigan d'insister. Et ils ont bien fait on dirait.

Sept ans après la fin de la série, le spin-off est désormais officiellement commandé. C'est Hulu qui a commandé une saison 1 de 10 épisodes de How I Met Your Father, sans passer par la case pilote. La série a été créée par Isaac Aptaker et Elizabeth Berger, producteurs et co-showrunners de This is Us qui avaient déjà développé le projet de 2016. Carter Bays et Craig Thomas seront de retour à la production. On imagine qu'en France, on pourrait voir la série sur Disney+ via l'univers Star qui propose déjà Love Victor (également diffusée sur Hulu aux US).

Hilary Duff sera la star de How I Met Your Father

Et on connait déjà la star de cette future série : Hilary Duff ! Après le projet abandonné autour de la suite de Lizzie McGuire et son rôle dans Younger, l'actrice va reprendre du service dans ce spin-off qu'elle va aussi produire. On sait déjà qu'elle incarnera le rôle de Sophie, qui racontera à son fils comment elle a rencontré son père. L'action principale se déroulera en 2021 et suivra Sophie et ses amis en pleine quête amoureuse à l'époque des applis de rencontres. Un projet à la fois redouté et attendu par les fans de la sitcom originale. On a hâte de voir ce que ça donne !