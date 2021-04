Les Experts saison 16 : la série de retour avec William Petersen (Gil) et Jorja Fox (Sara)

Le monde va mal. Comme si l'épidémie actuelle de Covid-19 (et tout ce qu'elle entraîne) n'était déjà pas assez éprouvante, les chaînes télé/plateformes américaines n'ont plus du tout d'imagination et passent donc leur temps à refaire les mêmes choses encore et encore. Ainsi, en plus d'un reboot de Gossip Girl et des retours programmés de Dexter et Sex and The City, c'est désormais la série Les Experts qui s'apprête à revenir sur nos écrans.

Faire du neuf avec du vieux

Annulée en 2015 (donc il y a seulement 6 ans !), la cultissime fiction policière vient en effet de voir CBS commander officiellement une saison 16. Pour l'heure, celle-ci est uniquement annoncée comme un événement exceptionnel, mais en cas de succès, il ne fait aucun doute que la chaîne tentera de poursuivre l'aventure. Et pour cause, elle est à la fois présentée comme une suite et comme un reboot.

Traduction ? Si quelques visages emblématiques seront bien présents afin de satisfaire les fans de la première heure, que ce soit William Petersen (Gil), Jorja Fox (Sara) ou encore Wallace Langham (David Hodges), le reste du casting sera principalement composé de petits nouveaux, ce qui apportera un vent de fraîcheur à cet univers lancé en 2000. Ainsi, ce sont Matt Lauria (Kingdom), Paula Newsome (Chicago Med), Mel Rodriguez (Last Man on Earth) et Mandeep Dhillon (After Life) qui ont été choisis pour compléter la team.

Le Crime Lab en danger

Du côté du format de la série, là aussi on pourrait avoir le droit à une petite évolution. D'après les premières informations, c'est un véritable fil rouge qui devrait lié tous les épisodes entre eux. A ce jour, on ne connait pas encore son épaisseur (est-ce qu'il s'agira de l'intrigue principale ou aurons-nous encore le droit au concept de "l'enquête de la semaine" ?), mais ça s'annonce intriguant.

Au programme ? "Face à l'existence d'une menace qui pourrait faire tomber le labo, une brillante équipe composée de nouveaux agents médico-légaux se voit obligée d'accueillir d'anciens visages et de déployer de nouvelles techniques afin de préserver et servir la justice dans la ville du vice".

Il est encore trop tôt pour savoir si CSI : Vegas (son titre en VO) accueillera d'autres anciennes stars de la série, mais cela s'annonce tout de même compliqué. George Eads (Nick) a récemment claqué la porte de McGyver, une autre fiction de CBS, tandis que Marg Helgenberger (Catherine Willows) est aujourd'hui au casting de la série All Rise, alors que Ted Danson (Diebenkorn Russell) est la star de la comédie Mr. Mayor.