Dexter saison 9 : premières images du tueur et nouvelles infos sur la suite

Impossible d'être passé à côté de cette annonce tant elle a fait parler : la série Dexter reviendra prochainement sur nos écrans avec une saison 9 inédite. Actuellement en tournage depuis près de trois semaines, celle-ci sera toujours portée par Michael C. Hall et se déroulera à notre époque, soit 8 ans après les événements du dernier épisode de la saison 8 de Dexter.

A quoi peut-on s'attendre dans ces nouveaux épisodes ? Adieu la Floride et l'Oregon, place cette fois-ci à une intrigue située dans une ville fictive de l'Etat de New York. Ici, notre tueur en série préféré tentera de se faire discret alors même qu'un inquiétant personnage viendra titiller son Dark Passenger et qu'une podcasteuse connue pour ses créations audios liées à l'univers du crime débarquera.

Un personnage différent

Pourtant, n'espérez pas voir du Dexter classique. Au micro de NME, Michael C. Hall a confié que Clyde Phillips (le showrunner) apportera au contraire quelque chose de nouveau à la série, "J'avais besoin que l'on s'assure de la présence du temps passé, afin que je puisse prendre de la distance avec ce rôle et avoir plus de possibilités pour lui".

Le comédien l'a en effet précisé, il n'était pas question pour lui de reprendre son rôle à l'identique et de faire comme si cet univers n'avait pas changé avec le temps. Avec cette saison 9, il voulait réellement marquer ce sentiment de nouveau départ, "Ce qui comptait, c'était que l'on me présente une histoire qui méritait d'être racontée. Par le passé, j'ai reçu d'autres propositions et possibilités pour Dexter, d'autres routes que l'on a pu imaginer, mais celle-ci est la première qui m'a convaincu que l'on méritait de poursuivre".

Premières images dévoilées

Néanmoins, ne comptez pas sur le physique de l'acteur pour valider l'évolution du personnage. D'après les premières images dévoilées, si Dexter laissera de côté sa barbe de bucheron, il s'agira en réalité de la seule différence notable vis-à-vis de la précédente série. C'est même impressionnant de constater que l'acteur, âgé de 50 ans aujourd'hui, n'a quasiment pas vieilli depuis tout ce temps.