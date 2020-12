Lizzie McGuire : le reboot sur Disney+ annulé, Hilary Duff avoue être "triste"

La série Disney Lizzie McGuire était diffusée en France dans l'émission KD2A sur France 2. Et malheureusement, le reboot ne serait plus qu'un souvenir. "Nous pouvons tous prendre un moment pour faire le deuil de la femme formidable qu'elle serait devenue et des aventures qu'on aurait vécues avec elle. Je suis très triste, mais je vous jure que chacun a fait de son mieux et les étoiles ne se sont pas alignées" a précisé Hilary Duff, qui a vraiment de la peine que le projet soit annulé.

Disney, Hilary Duff et Terri Minsky n'auraient pas été d'accord sur le reboot

Mais pourquoi avoir annulé le reboot ? Comme l'a rapporté Variety, un porte-parole de Disney a expliqué dans un communiqué que "les fans de Lizzie McGuire attendent beaucoup de toute nouvelle histoire". Alors "à moins et jusqu'à ce que nous soyons sûrs de pouvoir répondre à ces attentes, nous avons décidé d'attendre et aujourd'hui, nous avons informé les représentants de la distribution que nous n'allions pas de l'avant avec la série prévue". Selon Disney, les deux premiers épisodes du reboot de Lizzie McGuire ne correspondaient donc pas aux attentes des fans.

Le média US a détaillé qu'en fait, Terri Minsky, le créateur de la série originale Lizzie McGuire et Hilary Duff, voulaient une version plus adulte pour le reboot. Un choix qui n'aurait pas plu à Disney : "Duff et Minsky voulaient faire une version plus adulte de Lizzie pour le reboot, tandis que Disney veut une série qui plairait aux enfants et aux familles, quelque chose de plus proche de la série originale". Le showrunner avait même quitté le reboot en janvier 2020, suite à ces désaccords.