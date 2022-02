Gossip Girl : Ed Westwick sur Leighton Meester, "elle me manque"

A l'écran, Ed Westwick et Leighton Meester ont incarné les amoureux (déchirés) Chuck et Blair dans les six saisons de Gossip Girl. Un couple qui, à l'origine, ne devait même pas exister ! Invité dans le podcast XOXO animé par Jessica Szohr, qui est son ex, Ed Westwick a dévoilé que Chuck ne devait, à l'origine, n'être présent que pour quelques épisodes. L'acteur britannique qui a failli passer à côté du rôle a également évoqué son admiration pour sa partenaire devant les caméras.

"J'ai adoré travailler avec Leighton"

Évidemment, Ed Westwick ne pouvait pas échapper à des questions sur le couple "Chair" dans le podcast XOXO. L'acteur a expliqué avoir beaucoup appris aux côtés de l'actrice qui est actuellement au casting de la série How I Met Your Father. "J'ai adoré travailler avec Leighton. Les gens adorent cette relation, elle est importante pour beaucoup et c'est trop mignon et drôle." avoue l'acteur. Plus vraiment en contact avec celle qui jouait Blair, Ed Westwick confie que la star lui "manque beaucoup". "On avait une alchimie géniale, on rigolait beaucoup et j'avais un besoin de la protéger par moment. Elle a amélioré la personne que je suis." a-t-il confié.

Il se confie sur ses "sentiments" pour elle

Dans une récente convention, l'interprète de Chuck avait à moitié avoué avoir eu des sentiments pour Leighton Meester sur le tournage de Gossip Girl. "C'était spécial. Je n'ai pas trop eu besoin de faire semblant. Je ne dis pas que j'étais amoureux de Leighton mais je n'avais pas l'impression de forcer. C'est une fille sublime, une actrice géniale, elle a trouvé une certaine vulnérabilité dans son personnage qui faisait que c'était très simple de travailler ensemble." avoue l'acteur.