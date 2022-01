Gossip Girl : ce détail qui a failli empêcher Ed Westwick de jouer Chuck

En plus des reboots et remakes, la mode est aussi à la nostalgie pour nos séries cultes avec des podcasts. Les équipes de plusieurs séries ont décidé de se replonger dans les anciens épisodes pour évoquer leurs meilleurs souvenirs et les moments cultes. C'est notamment le cas pour Scrubs avec Fake Doctors, Real Friends with Zach and Donald, Les Frères Scott avec Drama Queens ou encore New Girl avec Welcome to Our Show. Et c'est maintenant Gossip Girl qui a droit à un retour en arrière avec XOXO with Jessica Szohr, lancé ce lundi 26 janvier 2022. Pour le premier épisode, celle qui jouait Vanessa Abrahams est revenue sur la création de la série et sur le pilote en compagnie des deux créateurs, Josh Schwartz et Stephanie Savage.

Ed Westwick a failli être remplacé au casting de Gossip Girl

Et dire que Chuck a failli être joué par un autre acteur dans Gossip Girl ! Dans l'épisode 1 du podcast XOXO with Jessica Szohr, les deux créateurs de la série se sont souvenus des auditions et castings et ont avoué qu'ils avaient tout de suite flashé sur Ed Westwick pour le rôle de Chuck. Sauf qu'il y avait un gros problème : l'acteur n'est pas américain mais britannique et avait des soucis pour obtenir un visa afin de venir tourner la série à New York. Des problèmes administratifs qui ont failli causer son remplacement au casting.

"Il ne pouvait pas avoir son visa à temps pour tourner aux Etats-Unis et on nous a dit alors que la date du tournage se rapprochait : "Il faut que vous trouviez un autre Chuck car on pense que ça ne va pas le faire'" s'est souvenu Josh Schwartz. Mais les créateurs ne voulaient absolument pas qu'Ed Westwick soit remplacé, malgré les pressions du studio. Ils ont même refusé de trouver un autre acteur pour incarner le personnage. Et ils ont finalement eu raison puisqu'Ed Westwick a finalement pu obtenir ses papiers juste à temps pour le tournage du premier épisode. Ouf !

Ed Westwick avait auditionné pour Nate

Lors de sa première rencontre avec les créateurs de Gossip Girl, ce n'est d'ailleurs pas pour incarner Chuck qu'Ed Westwick avait auditionné mais pour le rôle de Nate, qui est revenu à Chace Crawford. "Ce n'était pas Nate ! Pendant son audition, on a écrit chacun sur un bout de papier et on avait mis "Chuck". (...) Il était tellement cool et unique, je n'avais jamais vu un jeune comme ça dans une série comme ça auparavant. Il fallait qu'on lui trouve un rôle." s'est souvenu le créateur de Gossip Girl. Et voilà comment l'acteur a été choisi pour rejoindre le casting de la série.