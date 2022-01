QUIZ Gossip Girl : seul un fan absolu aura 8/8 à ce test sur Blair Waldorf

Gossip Girl : le quiz pour les vrais fans de Blair Waldorf

Même des années après, on ne s'en lasse pas ! Fin 2022, on fêtera les 10 ans de la fin de Gossip Girl. Mais es-tu toujours autant calé(e) sur la série ? Et surtout, connais-tu Blair Waldorf par coeur ? On te prévient, seul(e) un(e) vrai(e) fan de la série aura 8/8 à ce quiz niveau expert.

Gossip Girl : le quiz spécial Blair Waldorf Quel est le deuxième prénom de Blair ? A qui Blair dit-elle dans une conversation : "Je ne suis pas un arrêt, je suis une destination." Où Blair vit-elle après la fin de la série, selon le reboot ? La série n'a pas intégré un proche de Blair présent dans les livres. Il s'agit de... Quelle est la couleur de la robe de Blair dans cette scène culte ? Dans quel endroit de Central Park Blair et Chuck se marient-ils ? Que porte Blair quand Chuck lui déclare ses sentiments dans le final de la saison 2 ? Quel est son signe astrologique ? Cata Tu es sûr(e) d’avoir vu Gossip Girl ? Non, parce qu’on se pose sérieusement la question… Pas mal Tu ne connais peut-être pas Blair sur le bout des doigts mais tu as réussi à avoir un score honorable. On te félicite quand même ! Bravo Tu es sans aucun doute le/la plus grand(e) fan de Blair Waldorf au monde. Ok, ce titre ne sert à rien mais ça fait quand même plaisir non ?