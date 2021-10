QUIZ Gossip Girl : seul un fan ultime saura reconnaître la saison qui se cache derrière ces photos

Diffusée entre 2007 et 2012, Gossip Girl reste une série culte qu'on adore voir et revoir (et re-revoir). Non, on ne s'en lasse pas ! Mais es-tu vraiment expert(e) ? Connais-tu les 121 épisodes ? Et sauras-tu découvrir dans quelle saison chacune des scènes de ce quiz a lieu avec seulement une photo pour t'aider ?

Après notre quiz sur les personnages de The Vampire Diaries ou bien notre quiz sur la saison 3 de You, et en attendant l'arrivée du reboot de Gossip Girl en France, à toi de jouer et de nous prouver que les aventures de Blair, Serena, Chuck, Dan, Nate et les autres n'ont vraiment AUCUN secret pour toi :