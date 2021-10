QUIZ The Vampire Diaries, The Originals ou Legacies : où a-t-on vu ces personnages ?

Lancé en 2009 avec le premier épisode de The Vampire Diaries, l'univers TVD est toujours bien vivant. 12 ans après la diffusion de la saison 1 du show centré sur Elena, Damon et Stefan, on peut retrouver Hope, la fille de l'Original Klaus, dans Legacies disponible chez nous sur SyFy. Certains personnages ont fait des apparitions dans chacune des séries de l'univers et d'autres non. A toi de nous dire dans quelles séries on a pu voir ces 8 persos et tu peux en choisir plusieurs !