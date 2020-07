Les Frères Scott : les actrices vont se retrouver pour un podcast

Déjà plus de huit ans que Les Frères Scott a pris fin à la télévision américaine. Pourtant, la série est toujours populaire auprès du public malgré certaines intrigues complètement improbables. Si vous avez toujours rêvé d'en savoir plus sur les coulisses du show, ce sera bientôt possible grâce à Bethany Joy Lenz (Haley), Hilarie Burton (Peyton) et Sophia Bush (Brooke).

Un podcast sur Les Frères Scott à venir

Cette semaine, l'ex-interprète de Haley Scott a teasé sur Instagram un projet lié aux Frères Scott mais ce ne sera finalement pas des retrouvailles via Zoom (ni un reboot mais ça, on s'en doutait déjà). Ce vendredi 17 juillet, AMC a mis en ligne un nouvel épisode de l'émission Friday Night with the Morgans, animée par Jeffrey Dean Morgan et sa femme Hilarie Burton et enregistré à distance. Parmi les invités, on retrouvait Lennie James (Morgan dans The Walking Dead et Fear the Walking Dead) et Bethany Joy Lenz. L'actrice a ainsi officialisé la mise en ligne prochainement d'un podcast où elle discutera, en compagnie des interprètes de Peyton et Brooke, de la série. Les actrices vont en effet revoir les épisodes des Frères Scott et en parler devant un micro.

Hilarie Burton n'a pas revu Les Frères Scott depuis son départ de la série

L'occasion pour Hilarie Burton de revoir pour la première fois la série ! L'actrice a en effet expliqué ne pas avoir regardé Les Frères Scott depuis son départ du show en 2009 (elle avait quitté la série avec Chad Michael Murray à la fin de la saison 6). De son côté, Bethany Joy Lenz a expliqué qu'elle allait regarder la série avec sa fille de 9 ans. Ce ne sera pas le cas d'Hilarie Burton et de son fils. "Gus ne veut pas me voir embrasser qui que ce soit." a avoué la star. Et Jeffrey Dean Morgan de renchérir : "Lui et moi, on est sur la même longueur d'ondes !".